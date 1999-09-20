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Шевень Анатолий Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1934

Дата смерти

20.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1934

Отец: Шевень Афанасий

Мать: Тарабарко (Шевень) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевень (Попова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1958

Сын: Шевень Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Шевень (Попова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1962

Дочь: Козлачкова (Шевень) Лилия Анатольевна

Мать ребёнка: Шевень (Попова) Любовь Ивановна

Смерть
20.09.1999

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