Шевень Анатолий Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1934
Дата смерти20.09.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1934
Отец: Шевень Афанасий
Мать: Тарабарко (Шевень) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1958
Сын: Шевень Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Шевень (Попова) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1962
Дочь: Козлачкова (Шевень) Лилия Анатольевна
Мать ребёнка: Шевень (Попова) Любовь Ивановна
Смерть
20.09.1999