Титенок Екатерина Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титенок Екатерина Ульяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1927

Дата смерти

09.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1951

Дочь: Васькина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Титенок Василий Кондратович

Запольские Халеевичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
27.09.1953

Сын: Титенок Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Титенок Василий Кондратович

Рождение ребёнка
01.02.1958

Сын: Титенок Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Титенок Василий Кондратович

Запольские Халеевичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
09.07.1992
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