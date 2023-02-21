Титенок Екатерина Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1927
Дата смерти09.07.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1951
Дочь: Васькина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Титенок Василий Кондратович
Рождение ребёнка
27.09.1953
Сын: Титенок Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Титенок Василий Кондратович
Рождение ребёнка
01.02.1958
Сын: Титенок Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Титенок Василий Кондратович
Смерть
09.07.1992