Серебровский Сергей Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебровский Сергей Митрофанович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1890 по 1893
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
По 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1893 по 1918
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1893 по 1893
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1918
Кислинка, город Ефремов, Тульская область
Смерть
1930
Тульская область
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