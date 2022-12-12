Серебровский Сергей Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1890 по 1893
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
По 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1893 по 1918
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1893 по 1893
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1918
Кислинка, город Ефремов, Тульская область
Смерть
1930
Тульская область