Устьянцева (Турубарова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устьянцева (Турубарова) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1907

Дата смерти

30.09.1979

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

1928 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907

Отец: Турубаров Степан

Мать: Турубарова (Ковалева) Надежда

Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: (Устьянцева) Екатерина

Отец ребёнка: Устьянцев Алексей

Рождение ребёнка
07.01.1931

Сын: Устьянцев Стапан

Отец ребёнка: Устьянцев Алексей

Рождение ребёнка
12.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устьянцев Алексей

Рождение ребёнка
12.07.1938

Сын: Устьянцев Петр

Отец ребёнка: Устьянцев Алексей

Рождение ребёнка
02.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устьянцев Алексей

Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Устьянцев Алексей

Отец ребёнка: Устьянцев Алексей

Смерть
30.09.1979
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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