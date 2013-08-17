Заболотнов Дмитрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотнов Дмитрий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2013 г.р.
2016 г.р.

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.2013

Дочь: Заболотнова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.2016

Сын: Заболотнов Макар Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

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