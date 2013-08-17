Заболотнов Дмитрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.2013
Дочь: Заболотнова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.2016
Сын: Заболотнов Макар Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана