Колчин Григорий Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колчин Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колчин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марилова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выборнова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.04.?

Сын: Колчин Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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