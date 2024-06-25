Колчин Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колчин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марилова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Выборнова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.04.?
Сын: Колчин Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно