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потапий тимофеев
потапий тимофеев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1837
Дата смерти
1850
Пол
Мужской
Отец
тимофей петров
1814 г.р.
Мать
устинья иванова
1816 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец:
тимофей петров
Мать:
устинья иванова
Смерть
1850
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