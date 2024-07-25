Федосей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Алексей Павлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Федосьевна
Мать ребёнка: Наталья Савиновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич
Мать ребёнка: Наталья Савиновна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дарья Федосеевна
Мать ребёнка: Наталья Савиновна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пантелей Федосеевич
Мать ребёнка: Наталья Савиновна
Смерть
Неизвестно