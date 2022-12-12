Курнаева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнаева Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1912 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 35 лет Ф. 230 Оп. 3 Д. 3216 Л. 214об.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курнаева Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Курнаев Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курнаева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Курнаев Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курнаев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Курнаев Михаил Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курнаев Михаил Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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