Курнаева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1912 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 35 лет Ф. 230 Оп. 3 Д. 3216 Л. 214об.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курнаева Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Курнаев Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курнаева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Курнаев Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курнаев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Курнаев Михаил Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно