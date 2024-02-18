Солдатов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Солдатова (Макарова) Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермишкина (Солдатова) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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