Васильева (Зайцева) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1988
Бракосочетание
15.11.2014
Муж: не указан
Рождение ребёнка
19.05.2015
Дочь: Васильева Златослава Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
20.04.2017
Дочь: Васильева Миласлава Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Алексей