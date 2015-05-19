Васильева (Зайцева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Зайцева) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1988

Отец: Зайцев Николай Фелимонович

Мать: Зайцева Людмила Ивановна

Бракосочетание
15.11.2014

Муж: не указан

Рождение ребёнка
19.05.2015

Дочь: Васильева Златослава Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Рождение ребёнка
20.04.2017

Дочь: Васильева Миласлава Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Алексей

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