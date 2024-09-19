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Семяшкин Михаил Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1913

Дата смерти

18.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1913

Отец: Семяшкин Иосиф Феофанович

Мать: Семяшкина Варвара Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семяшкина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.?

Дочь: Семяшкина Римма Михайловна

Мать ребёнка: Семяшкина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семяшкин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Семяшкина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семяшкин Семен Михайлович

Мать ребёнка: Семяшкина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
14.03.1939

Дочь: Семяшкина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Семяшкина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
11.07.1955

Сын: Семяшкин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Семяшкина Дарья Николаевна

Смерть
18.05.1986

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