Семяшкин Михаил Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1913
Дата смерти18.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.?
Дочь: Семяшкина Римма Михайловна
Мать ребёнка: Семяшкина Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семяшкин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Семяшкина Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семяшкин Семен Михайлович
Мать ребёнка: Семяшкина Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
14.03.1939
Дочь: Семяшкина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Семяшкина Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
11.07.1955
Сын: Семяшкин Павел Михайлович
Мать ребёнка: Семяшкина Дарья Николаевна
Смерть
18.05.1986