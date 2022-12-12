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Заровняев Андрей Павлович

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Место рождения

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: Заровняев Павел Иванович

Мать: Заровняева Параскева Ипатова

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Заровняев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Заровняева Евдокия Андреевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1912

Сын: Заровняев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Заровняева Евдокия Андреевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1917 ст.

Дочь: Таисия Андреевна

Мать ребёнка: Заровняева Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
02.07.1919

Сын: Заровняев Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Заровняева Евдокия Андреевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1921

Сын: Заровняев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Заровняева Евдокия Андреевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Заровняев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Заровняева Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Заровняев Игорь Андреевич

Мать ребёнка: Заровняева Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заровняева Евдокия Андреевна

Смерть
1959
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