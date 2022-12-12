Заровняев Андрей Павлович
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Заровняев Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Заровняева Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
12.08.1912
Сын: Заровняев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Заровняева Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
23.04.1917 ст.
Дочь: Таисия Андреевна
Мать ребёнка: Заровняева Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
02.07.1919
Сын: Заровняев Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Заровняева Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Заровняева Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Заровняев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Заровняева Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Заровняев Игорь Андреевич
Мать ребёнка: Заровняева Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959