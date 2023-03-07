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Мухачева Домна Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Федора Борисова

Отец ребёнка: Мухачев Борис Терентьев

Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Мухачев Осип Борисов

Отец ребёнка: Мухачев Борис Терентьев

Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Мухачев Петр Борисов

Отец ребёнка: Мухачев Борис Терентьев

Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Дарья Борисова

Отец ребёнка: Мухачев Борис Терентьев

Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухачев Борис Терентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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