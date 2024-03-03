Смелкова Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелкова Наталья Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова (Смелкова) Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Смелков Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова (Смелкова) Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Смелков Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смелков Юрий Николаевич

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