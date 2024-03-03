Смелкова Наталья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова (Смелкова) Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Смелков Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова (Смелкова) Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Смелков Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно