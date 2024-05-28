Босых (Завьялова) Мелания Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босых (Завьялова) Мелания Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Завьялов Андрей Панфилович

Мать: Завьялова (Вершинина) Наталья (Наталия) Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Никандровна

Отец ребёнка: Босых Никандра Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босых Никандра Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
06.01.1933

Сын: Босых Евгений Никандрович

Отец ребёнка: Босых Никандра Тарасович

Рождение ребёнка
15.07.1934

Дочь: Бойко (Босых) Анна Никандровна

Отец ребёнка: Босых Никандра Тарасович

Рождение ребёнка
25.03.1939

Дочь: Любишкина (Босых) Александра Никандровна

Отец ребёнка: Босых Никандра Тарасович

Рождение ребёнка
06.05.1948

Дочь: Федорова (Босых) Галина Никандровна

Отец ребёнка: Босых Никандра Тарасович

Смерть
2009

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