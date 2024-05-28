Босых (Завьялова) Мелания Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Никандровна
Отец ребёнка: Босых Никандра Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
06.01.1933
Сын: Босых Евгений Никандрович
Отец ребёнка: Босых Никандра Тарасович
Рождение ребёнка
15.07.1934
Дочь: Бойко (Босых) Анна Никандровна
Отец ребёнка: Босых Никандра Тарасович
Рождение ребёнка
25.03.1939
Дочь: Любишкина (Босых) Александра Никандровна
Отец ребёнка: Босых Никандра Тарасович
Рождение ребёнка
06.05.1948
Дочь: Федорова (Босых) Галина Никандровна
Отец ребёнка: Босых Никандра Тарасович
Смерть
2009