Молодкин Роман Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.06.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.2017
Сын: Моллдкин Георгий Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности