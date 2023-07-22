Молодкин Роман Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодкин Роман Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.2010

Сын: Молодкин Иван Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.2017

Сын: Моллдкин Георгий Романович

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Бракосочетание
Неизвестно

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