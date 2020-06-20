Кёр Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1969
Дата смерти20.06.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капаклы Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1994
Сын: Кёр Михаил Ильич
Мать ребёнка: Капаклы Ольга Ивановна
Смерть
20.06.2020