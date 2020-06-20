Кёр Илья Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кёр Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1969

Дата смерти

20.06.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1994 г.р.

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капаклы Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1994

Сын: Кёр Михаил Ильич

Мать ребёнка: Капаклы Ольга Ивановна

Смерть
20.06.2020

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