Жданова Оксана Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1999
Рождение ребёнка
31.10.2000
Сын: Жданов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Жданов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданов Александр Николаевич