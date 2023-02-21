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Жданова Оксана Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1999

Муж: Жданов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
31.10.2000

Сын: Жданов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Жданов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жданов Александр Николаевич

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