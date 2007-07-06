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(Филякова) Анна Сергеевна

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Место рождения

с. Красное, Сапожковский район (Можарский район), Рязанская область, Россия

Дата рождения

1927

Дата смерти

06.07.2007

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Филяков Сергей Сидорович

Мать: Евдокия Устиновна

с. Красное, Сапожковский район (Можарский район), Рязанская область, Россия
Смерть
06.07.2007
Волхов (Волховстрой), Ленинградская область, Россия
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