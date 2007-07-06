(Филякова) Анна Сергеевна
Место рожденияс. Красное, Сапожковский район (Можарский район), Рязанская область, Россия
Дата рождения1927
Дата смерти06.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Филяков Сергей Сидорович
Мать: Евдокия Устиновна
с. Красное, Сапожковский район (Можарский район), Рязанская область, Россия
Смерть
06.07.2007
Волхов (Волховстрой), Ленинградская область, Россия