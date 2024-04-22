Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Андреевна

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

01.12.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1874 ст.

Сын: Киреев Карп Романович

Отец ребёнка: Меринов Роман Киреев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1881

Дочь: Наталья Романовна

Отец ребёнка: Меринов Роман Киреев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1884 ст.

Сын: Меринов Пётр Романович

Отец ребёнка: Меринов Роман Киреев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1887 ст.

Сын: Меринов Фёдор Романович

Отец ребёнка: Меринов Роман Киреев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меринов Роман Киреев

Смерть
Неизвестно
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