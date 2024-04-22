Варвара Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1850 ст.
Рождение ребёнка
13.10.1874 ст.
Отец ребёнка: Меринов Роман Киреев
Рождение ребёнка
15.08.1881
Дочь: Наталья Романовна
Отец ребёнка: Меринов Роман Киреев
Рождение ребёнка
16.06.1884 ст.
Отец ребёнка: Меринов Роман Киреев
Рождение ребёнка
13.05.1887 ст.
Отец ребёнка: Меринов Роман Киреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меринов Роман Киреев
Смерть
Неизвестно