(Худайбердина) Нурия Няимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Худайбердина) Нурия Няимовна

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1951

Дата смерти

23.11.2017

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Худайбердин Няйм

Мать: скрыто настройками приватности

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Суук-Су Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.11.2017
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
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