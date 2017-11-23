(Худайбердина) Нурия Няимовна
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1951
Дата смерти23.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Худайбердин Няйм
Мать: скрыто настройками приватности
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Суук-Су Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
23.11.2017
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.