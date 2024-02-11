Milke ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Milke ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Milke ?

Мать: не указана

Смерть
1945
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