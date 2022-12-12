Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1822 по 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1822 по 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
С 1843 по 1846
Сын: Михайло Иванов
Мать ребёнка: Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
С 1849 по 1850
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Настасья Михайлова
Васенино, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Владимир Иванов
Мать ребёнка: Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
С 1856 по 1857
Дочь: Инна Иванова
Мать ребёнка: Настасья Михайлова