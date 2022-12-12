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Иван Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1822 по 1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1839 г.р.
С 1843 по 1846 г.р.
С 1849 по 1850 г.р.
Около 1853 г.р.
С 1856 по 1857 г.р.

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1822 по 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Луговой Василий Иванов

Мать ребёнка: Настасья Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
С 1843 по 1846

Сын: Михайло Иванов

Мать ребёнка: Настасья Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
С 1849 по 1850

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Настасья Михайлова

Васенино, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Владимир Иванов

Мать ребёнка: Настасья Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
С 1856 по 1857

Дочь: Инна Иванова

Мать ребёнка: Настасья Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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