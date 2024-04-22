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Мораст (Лоренц) Фредерика

Место рождения

Плодородное

Дата рождения

10.07.1868

Дата смерти

13.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1868

Отец: Лоренц Бернард

Мать: Лоренц Доротея

Рождение ребёнка
16.07.1894

Сын: Мораст Лоренц

Отец ребёнка: Мораст Яков Данилович

Рождение ребёнка
30.09.1894

Дочь: Гекель Эмилия

Отец ребёнка: Мораст Яков Данилович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мораст Евгения

Отец ребёнка: Мораст Яков Данилович

Рождение ребёнка
26.12.1899

Сын: Мораст Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Мораст Яков Данилович

Рождение ребёнка
07.11.1901

Дочь: Мерман Ольга

Отец ребёнка: Мораст Яков Данилович

Смерть
13.03.1906
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