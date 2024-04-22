Мораст (Лоренц) Фредерика
Место рождения
Дата рождения10.07.1868
Дата смерти13.03.1906
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1868
Отец: Лоренц Бернард
Мать: Лоренц Доротея
Рождение ребёнка
16.07.1894
Сын: Мораст Лоренц
Отец ребёнка: Мораст Яков Данилович
Рождение ребёнка
30.09.1894
Дочь: Гекель Эмилия
Отец ребёнка: Мораст Яков Данилович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мораст Евгения
Отец ребёнка: Мораст Яков Данилович
Рождение ребёнка
26.12.1899
Отец ребёнка: Мораст Яков Данилович
Рождение ребёнка
07.11.1901
Дочь: Мерман Ольга
Отец ребёнка: Мораст Яков Данилович
Смерть
13.03.1906