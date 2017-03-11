Лазарева (Монахова) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Монахова) Любовь Сергеевна

Место рождения

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

07.11.1937

Дата смерти

11.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1937

Отец: Монахов Сергей Александрович

Мать: Монахова Надежда Андреевна

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.01.1966

Дочь: Гаврилова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Вопшинов Алексей Платонович

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.01.1972

Сын: Лазарев Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Лазарев Вячеслав Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Вячеслав Андреевич

Смерть
11.03.2017
Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
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