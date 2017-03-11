Лазарева (Монахова) Любовь Сергеевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1937
Дата смерти11.03.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1937
Рождение ребёнка
11.01.1966
Дочь: Гаврилова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Вопшинов Алексей Платонович
Рождение ребёнка
03.01.1972
Сын: Лазарев Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Лазарев Вячеслав Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.2017