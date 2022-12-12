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Казаков Николай Афанасиевич

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Место рождения

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1895

Дата смерти

14.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Козина Роза Николаевна

Мать ребёнка: Казакова Вера Евстафиевна

Арест
05.06.1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
До 1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
зав. Иркутским управлением связи
Осуждение
13.10.1938
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
ст.58-1 "а", 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР Участник правотроцкистской организации в системе связи Высшая мера наказания, конфискация имущества
Реабилитация осужденного
25.07.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Вера Евстафиевна

Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
14.10.1938
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Расстрелян
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