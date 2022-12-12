Казаков Николай Афанасиевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти14.10.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Козина Роза Николаевна
Мать ребёнка: Казакова Вера Евстафиевна
Арест
05.06.1937
Работа или профессия
До 1937
зав. Иркутским управлением связи
Осуждение
13.10.1938
ст.58-1 "а", 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР Участник правотроцкистской организации в системе связи Высшая мера наказания, конфискация имущества
Реабилитация осужденного
25.07.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
14.10.1938
Расстрелян