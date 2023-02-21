Пелагея Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Филиппович

Смерть
1785
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