Пелагея Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Филиппович
Смерть
1785