Горохова Пилагея Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Горохова) Анна Капитонова
Отец ребёнка: Горохов Капитон Тимофеев
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Горохов) Глафира Капитонова
Отец ребёнка: Горохов Капитон Тимофеев
Смерть
Неизвестно