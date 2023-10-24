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Горина Мавра Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Горин Иван Степанович

Отец ребёнка: Горин Степан Андреевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Горин Михайло Степанович

Отец ребёнка: Горин Степан Андреевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Горина Елисавета Степановна

Отец ребёнка: Горин Степан Андреевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горин Степан Андреевич

Смерть
1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
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