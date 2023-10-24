Горина Мавра Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Горин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Горин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Горина Елисавета Степановна
Отец ребёнка: Горин Степан Андреевич
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1858