Багаутдинов Зиязетдин Садертдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдинов Зиязетдин Садертдинович

Место рождения

г.Дрожжаное, Татарская ССР

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

Мать: Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багаутдинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Багаутдинова) Татьяна

Мать ребёнка: Багаутдинова Мария

Рождение ребёнка
01.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багаутдинова Мария

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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