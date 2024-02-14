Багаутдинов Зиязетдин Садертдинович
Место рожденияг.Дрожжаное, Татарская ССР
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Багаутдинова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Багаутдинова) Татьяна
Мать ребёнка: Багаутдинова Мария
Рождение ребёнка
01.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Багаутдинова Мария
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно