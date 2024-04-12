Анна Семёнова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
РС 1782 Волчья Дубрава (Ф.В. Дуров) - жена Осипа Петрова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Февронья Осипова
Отец ребёнка: Осип Петров
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Александр Осипов
Отец ребёнка: Осип Петров
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Исай Осипов
Отец ребёнка: Осип Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Петров
Смерть
Неизвестно