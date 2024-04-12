Анна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семёнова

Место рождения

Ображки, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Около 1788 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1795 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Ображки, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
РС 1782 Волчья Дубрава (Ф.В. Дуров) - жена Осипа Петрова
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Февронья Осипова

Отец ребёнка: Осип Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Александр Осипов

Отец ребёнка: Осип Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Исай Осипов

Отец ребёнка: Осип Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Петров

Смерть
Неизвестно
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