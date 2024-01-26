Задорожная (Баранникова) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожная (Баранникова) Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1879

Муж: Задорожний Иоанн Захаров

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Поручители на свадьбе Иван Канцемалов и Иван Глушков, Иван Омельченко и Петр Бессарабов, Дмитрий Шевченко
Смерть
Неизвестно

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