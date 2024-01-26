Задорожная (Баранникова) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.09.1879
Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Поручители на свадьбе Иван Канцемалов и Иван Глушков, Иван Омельченко и Петр Бессарабов, Дмитрий Шевченко
Смерть
Неизвестно