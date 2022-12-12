Привольнева Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привольнева Феодора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Привольнев Яков

Отец ребёнка: Привольнев Тимофей

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Привольнев Николай

Отец ребёнка: Привольнев Тимофей

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Привольнев Тимофей

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Привольнев Тимофей

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Привольнев Николай

Отец ребёнка: Привольнев Тимофей

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Привольнев Тимофей

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Привольнев Тимофей

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Привольнев Тимофей

Смерть
1855
Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
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