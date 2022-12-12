Привольнева Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Привольнев Яков
Отец ребёнка: Привольнев Тимофей
Рождение ребёнка
1837
Сын: Привольнев Николай
Отец ребёнка: Привольнев Тимофей
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Привольнев Тимофей
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Привольнев Тимофей
Рождение ребёнка
1846
Сын: Привольнев Николай
Отец ребёнка: Привольнев Тимофей
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Привольнев Тимофей
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Привольнев Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Привольнев Тимофей
Смерть
1855