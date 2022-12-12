Криворотова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриворотова Екатерина

Криворотова Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1953

Дочь: Андерсон Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Криворотов Василий Андреевич

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колясников Василий Еремеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close