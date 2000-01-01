Головизнина (Гогаринова) Параскева Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
17.08.1763
Сын: Головизнин Мирон Сименович
Отец ребёнка: Головизнин Симон Евдокимович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Головизнин Григорий Сименович
Отец ребёнка: Головизнин Симон Евдокимович
Рождение ребёнка
23.06.1770
Дочь: Агрипина Симоновна
Отец ребёнка: Головизнин Симон Евдокимович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Матрона Симоновна
Отец ребёнка: Головизнин Симон Евдокимович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марина Симоновна
Отец ребёнка: Головизнин Симон Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795