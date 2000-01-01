Головизнина (Гогаринова) Параскева Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловизнина (Гогаринова) Параскева Софроновна

Головизнина (Гогаринова) Параскева Софроновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Гогаринов Софрон Михайлович

Мать: Гогаринова Пелагия Михайловна

Рождение ребёнка
17.08.1763

Сын: Головизнин Мирон Сименович

Отец ребёнка: Головизнин Симон Евдокимович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Головизнин Григорий Сименович

Отец ребёнка: Головизнин Симон Евдокимович

Рождение ребёнка
23.06.1770

Дочь: Агрипина Симоновна

Отец ребёнка: Головизнин Симон Евдокимович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Матрона Симоновна

Отец ребёнка: Головизнин Симон Евдокимович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марина Симоновна

Отец ребёнка: Головизнин Симон Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Симон Евдокимович

Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close