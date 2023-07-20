Иванина (Алёничева) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванина (Алёничева) Ксения Михайловна

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Место рождения

Суходол

Дата рождения

1890

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Алёничев Михаил

Мать: не указана

Суходол
Рождение ребёнка
19.12.1914

Сын: Иванин Николай Иванович

Отец ребёнка: Иванин Иван Федорович

Суходол, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванин Галилей Иванович

Отец ребёнка: Иванин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванин Колумб Иванович

Отец ребёнка: Иванин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иванин Иван Федорович

Смерть
1982
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