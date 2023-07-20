Иванина (Алёничева) Ксения Михайловна
Место рожденияСуходол
Дата рождения1890
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Алёничев Михаил
Суходол
Рождение ребёнка
19.12.1914
Отец ребёнка: Иванин Иван Федорович
Суходол, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иванин Иван Федорович
Смерть
1982