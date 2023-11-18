Ваганов Ермил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1896
Мать ребёнка: Ваганова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
?.10.1896
Дочь: Анастасия Ермолаевна
Мать ребёнка: Ваганова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
25.08.1902
Мать ребёнка: Ваганова Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно