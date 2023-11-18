Ваганов Ермил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганов Ермил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ваганов Григорий Несторович

Мать: Ваганова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
25.08.1896

Сын: Ваганов Семен Ермолаевич

Мать ребёнка: Ваганова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
?.10.1896

Дочь: Анастасия Ермолаевна

Мать ребёнка: Ваганова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
25.08.1902

Сын: Ваганов Семен Ермилаевич

Мать ребёнка: Ваганова Прасковья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Прасковья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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