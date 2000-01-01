Курочкин Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Иван Яковлевич

Курочкин Иван Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Курочкин Яков Ефремович

Мать: Курочкина Анна Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Курочкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Курочкина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Курочкин Азарий Иванович

Мать ребёнка: Курочкина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Курочкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Курочкина Людмила Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Холуница 1833, с. Истобенск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close