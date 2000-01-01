Курочкин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Курочкин Яков Ефремович
Мать: Курочкина Анна Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Курочкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Курочкина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Курочкина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Курочкин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Курочкина Людмила Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Холуница 1833, с. Истобенск