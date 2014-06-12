Шагитов Фанис Рафисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШагитов Фанис Рафисович

Шагитов Фанис Рафисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.2014

Дочь: Шагитова Силена Фанисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.2018

Сын: Шагитов Ильсаф Фанисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close