Шагитов Фанис Рафисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.2014
Дочь: Шагитова Силена Фанисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности