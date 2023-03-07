Трегубова Катерина Исакова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1681
Дата смертиПосле 1720
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Отец ребёнка: Трегубов Клим Иванов
поч. Верхоилганский, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Трегубов Влас Климов
Отец ребёнка: Трегубов Клим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1720
Отец ребёнка: Трегубов Клим Иванов
поч. Богородицкой, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трегубов Клим Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Верхоилганский, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1720