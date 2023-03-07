Трегубова Катерина Исакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова Катерина Исакова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

После 1720

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1681 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Трегубов Василий Климов

Отец ребёнка: Трегубов Клим Иванов

поч. Верхоилганский, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Трегубов Влас Климов

Отец ребёнка: Трегубов Клим Иванов

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Трегубов Естифей Климов

Отец ребёнка: Трегубов Клим Иванов

поч. Богородицкой, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Клим Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Верхоилганский, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1720
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