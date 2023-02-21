Дивова Прасковья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова Прасковья Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1710

Сын: Дивов Никифор (Федорович)

Отец ребёнка: Дивов Федор (Федул) Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболоцкая Марья (Федоровна)

Отец ребёнка: Дивов Федор (Федул) Петрович

Смерть
Неизвестно
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