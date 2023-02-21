Дивова Прасковья Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1710
Сын: Дивов Никифор (Федорович)
Отец ребёнка: Дивов Федор (Федул) Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболоцкая Марья (Федоровна)
Отец ребёнка: Дивов Федор (Федул) Петрович
Смерть
Неизвестно