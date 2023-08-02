Есенова (Жантиева) Мазаго Знауровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Есенов Шаулох (Атцын) Галаович
Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дударова Паше Галаовна
Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есенов Хан-Гирей
Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кундухова Мазаго Галаовна
Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кундухова Чабахан Галаовна
Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есенов Хаджи-Батыр Галаович
Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тезиева Лацэ Галаовна
Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно