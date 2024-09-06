Городничева (Боровикова) Параскева Федорова
Место рождения
Дата рождения23.07.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1924
Дочь: Карташова (Городничева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Городничев Иван Иванов