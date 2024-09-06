Городничева (Боровикова) Параскева Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городничева (Боровикова) Параскева Федорова

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

23.07.1889

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1848 г.р.

Муж

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1889

Отец: Боровиков Федор Миронов

Мать: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городничев Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городничев Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городничев Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городничев Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городничев Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городничев Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городничев Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городничев Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городничев Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городничев Иван Иванов

Рождение ребёнка
16.02.1924

Дочь: Карташова (Городничева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Городничев Иван Иванов

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