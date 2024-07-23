Усова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Иван Ефимович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Усов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Усов Иван Ефимович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Усов Иван Ефимович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Усов Иван Иванович

Отец ребёнка: Усов Иван Ефимович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Усов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Усов Иван Ефимович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Усов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Усов Иван Ефимович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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