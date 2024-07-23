Усова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Усов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Усов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Усов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Усов Иван Иванович
Отец ребёнка: Усов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Усов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Усов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Усов Ефим Иванович
Отец ребёнка: Усов Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно