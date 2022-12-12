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- Феодора Никифоровна

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Место рождения

д. Кокоринская (Орловской округи, Спасской волости)

Дата рождения

Вычислено 1867 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кокоринская (Орловской округи, Спасской волости)
Бракосочетание
02.02.1887

Муж: Лысов Григорий Иванович

Бракосочетание
02.02.1887

Муж: Лысов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1889 ст.

Сын: Лысов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.

Сын: Лысов сын Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1898 ст.

Сын: Лысов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1900 ст.

Дочь: Лысова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Лысов Григорий Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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