- Феодора Никифоровна
Место рожденияд. Кокоринская (Орловской округи, Спасской волости)
Дата рожденияВычислено 1867 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кокоринская (Орловской округи, Спасской волости)
Бракосочетание
02.02.1887
Бракосочетание
02.02.1887
Рождение ребёнка
02.08.1889 ст.
Сын: Лысов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Лысов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.
Отец ребёнка: Лысов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1898 ст.
Сын: Лысов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Лысов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1900 ст.
Дочь: Лысова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Лысов Григорий Иванович