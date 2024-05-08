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Воробьев Димитрий Иванович

Место рождения

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

18.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1892

Отец: Иван Ларионович

Мать: Солдатская Девица Параскева Макаровна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комисарова Синглитикия Стефановна

Рождение ребёнка
27.12.1914

Дочь: Воробьева Анисья Дмитриевна

Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1916

Сын: Воробьев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1918

Сын: Воробьев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1921

Сын: Воробьев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1926

Сын: Воробьев Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Воробьева Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1937

Дочь: Воробьева Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1937

Сын: Воробьев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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