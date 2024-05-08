Воробьев Димитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Воробьев Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна
Дочь: Воробьева Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна
Сын: Воробьев Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна
Дочь: Воробьева Анисья Дмитриевна
Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна
Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна
Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна
Сын: Воробьев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна
Сын: Воробьев Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна
Дочь: Воробьева Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна
Дочь: Воробьева Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна
Сын: Воробьев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Комисарова Синглитикия Стефановна