Горелова Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1926
Сын: Горелов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Горелов Иван Федорович
Рождение ребёнка
16.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горелов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно