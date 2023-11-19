Кудашева Феодосия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашева Феодосия Кирилловна

Место рождения

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

08.06.1919 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудашева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Кудашев Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудашев Иван Семенович

Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.

Сын: Кудашев Федор Иванович

Отец ребёнка: Кудашев Иван Семенович

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1894 ст.

Сын: Кудашев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Кудашев Иван Семенович

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1896 ст.

Сын: Кудашев Семен Иванович

Отец ребёнка: Кудашев Иван Семенович

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1900 ст.

Сын: Кудашев Елисей Иванович

Отец ребёнка: Кудашев Иван Семенович

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.06.1919 ст.
Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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