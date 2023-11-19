Кудашева Феодосия Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смерти08.06.1919 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудашева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Кудашев Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.
Отец ребёнка: Кудашев Иван Семенович
Рождение ребёнка
03.04.1894 ст.
Отец ребёнка: Кудашев Иван Семенович
Рождение ребёнка
01.09.1896 ст.
Отец ребёнка: Кудашев Иван Семенович
Рождение ребёнка
14.06.1900 ст.
Отец ребёнка: Кудашев Иван Семенович
Смерть
08.06.1919 ст.