Сентемов Герасим Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Сентемов Макар Никифоров
Мать: Сентемова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Марина Герасимова
Мать ребёнка: Сентемова Агафья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Сентемова Агафья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Сентемов Прокофей Герасимов
Мать ребёнка: Сентемова Агафья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Сентемов Иван (мл) Герасимов
Мать ребёнка: Сентемова Агафья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Сентемова Федосья Герасимова
Мать ребёнка: Сентемова Агафья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Сентемова Лукерья Герасимова
Мать ребёнка: Сентемова Агафья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762