Сентемов Герасим Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемов Герасим Макаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Сентемов Макар Никифоров

Мать: Сентемова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Марина Герасимова

Мать ребёнка: Сентемова Агафья Сергеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Сентемов Иван Герасимов

Мать ребёнка: Сентемова Агафья Сергеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Сентемов Прокофей Герасимов

Мать ребёнка: Сентемова Агафья Сергеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Сентемов Иван (мл) Герасимов

Мать ребёнка: Сентемова Агафья Сергеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Сентемова Федосья Герасимова

Мать ребёнка: Сентемова Агафья Сергеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Сентемова Лукерья Герасимова

Мать ребёнка: Сентемова Агафья Сергеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Агафья Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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